Profilo di Salute Ferrara: Un’Evidenza per il Benessere

L’analisi della salute delle comunità è fondamentale per garantire il benessere della popolazione. Le aziende sanitarie di Ferrara hanno recentemente pubblicato un nuovo “Profilo di salute”, un documento che offre una visione dettagliata della popolazione provinciale.

Questo report funge da strumento strategico per pianificare interventi di prevenzione e promozione della salute pubblica, identificando le problematiche prioritarie e analizzando fattori che possono influenzare il benessere locale e la qualità della vita. Il direttore sanitario Roberto Bentivegna ha sottolineato l’importanza del documento nel migliorare la programmazione sanitaria e nello stimolare il dialogo con i cittadini e le amministrazioni locali, rendendo le scelte collettive più informate.

La nuova edizione, rispetto a quella del 2019, ha beneficiato di un’analisi più approfondita, frutto di anni di rilevazioni e comparazioni con dati regionali e nazionali. Il Profilo si basa su informazioni raccolte a livello locale, esaminando indicatori demografici, sociali, ambientali ed epidemiologici. Le aree tematiche incluse comprendono la struttura demografica, il tasso di mortalità, i ricoveri ospedalieri, la diffusione di malattie infettive, programmi di screening, copertura vaccinale, utilizzo di farmaci, qualità ambientale e incidenti stradali.

I tre distretti della provincia – Sud-Est, Centro-Nord e Ovest – sono analizzati in modo specifico per garantire un’interpretazione adeguata delle necessità sanitarie locali. Il documento completo è disponibile per la consultazione online.