Profilglass guida il fatturato delle aziende a Pesaro

La Profilglass di Fano si conferma come la principale azienda della provincia di Pesaro per fatturato, raggiungendo 871 milioni di euro e un utile di oltre 18 milioni. Rispetto all’anno precedente, il fatturato è aumentato del 6,1%. Nella classifica regionale, la Profilglass si posiziona sesta, superata da Ariston, Conad Adriatica, Magazzini Gabrielli, Tod’s e Acraf. Segue la Biesse con 754 milioni di euro, ma con un calo del 3,9% nel fatturato e un utile di 3,7 milioni.

Nella top 10 provinciale figurano anche altre aziende significative. Teamsystem, al terzo posto con 531 milioni, ha visto crescere il fatturato del 23,9% nonostante una perdita, mentre Renco è quarta con 449 milioni e un utile di 4,5 milioni. HP Boscarini, al quinto posto, ha realizzato 407 milioni e un utile record di 60 milioni. Scavolini, Diba, Rivacold e Schnell completano la lista, con risultati variabili sia in termini di fatturato che di utili.

Curiosità emergenti includono la Navigazione Montanari, che ha generato un utile di 56 milioni su un fatturato di 75,5 milioni, complice l’aumento dei trasporti di idrocarburi. Fox Petroli ha riportato un utile di 46 milioni, nonostante un calo nei ricavi. Grandi risultati anche per Benelli Armi e VR-46 di Valentino Rossi, entrambi in crescita.

Le aziende sotto controllo cinese, come Benelli Moto e Tvs, hanno registrato perdite significative. Infine, tra le partecipazioni pubbliche, Marche Multiservizi ha ottenuto 8,4 milioni di utile, mentre Aset h ha chiuso con 4 milioni.