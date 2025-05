Profilazione Razziale: Il Consiglio d’Europa Sferza l’Italia

Il Consiglio d’Europa ha raccomandato al governo italiano di realizzare uno studio indipendente sulla profilazione razziale nel Paese. Bertil Cottier, presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri), ha presentato il rapporto annuale dell’organismo, evidenziando che la profilazione razziale da parte della polizia rappresenta una significativa preoccupazione in tutta Europa, compresa l’Italia.

Il rapporto sottolinea il ricorso frequente da parte delle forze dell’ordine a pratiche come fermi e perquisizioni, basate su origine etnica, colore della pelle, religione o cittadinanza. Tali pratiche possono generare umiliazione e ingiustizia e compromettere il lavoro di agenti che rispettano la legge.

Diverse figure politiche italiane, come Maurizio Gasparri di Forza Italia e Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, hanno criticato le affermazioni del Consiglio, definendole fuorvianti e inaccettabili. Gasparri ha denunciato l’accusa di razzismo alle forze di polizia, mentre Fidanza ha paragonato l’organismo a un centro sociale politicizzato. Altri, come Ignazio La Russa, presidente del Senato, hanno espresso solidarietà alla polizia, apprezzando il loro lavoro quotidiano per garantire sicurezza e diritti.

Marco Scurria, membro di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che l’Ecri sta perdendo la sua imparzialità, criticando le richieste di indagini sulla profilazione razziale. Gli esponenti politici chiedono che il Consiglio d’Europa torni al suo ruolo originale di promotore dei diritti umani e della democrazia, difendendo chi serve lo Stato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com