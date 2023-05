Professoressa lascia Amici? I saluti che sembrano un addio al programma

Arisa ha debuttato nel ruolo di professoressa di Amici durante la ventesima edizione del talent, si è presa una pausa l’anno dopo (ed è stata a Ballando con le Stelle), per poi tornare ad Amici 22. L’anno prossimo però la cantante potrebbe non tornare nella scuola mariana, almeno secondo l’indiscrezione lanciata da Tv Blog.

“Ci risulta che due insegnanti dovrebbero lasciare il talent. Il primo è Todaro che pare proprio non verrà riconfermato per la prossima edizione. L’anno prossimo però potrebbe non tornare anche una professoressa, Arisa, ma qui non si parla di rottura. Sembra che l’artista voglia concentrarsi sulla sua professione e magari tentare di tornare al Festival di Sanremo”.

Poche ore dopo la finale di Amici 22 Arisa ha pubblicato una storia Instagram in cui ha parlato di cose che finiscono e persone che non rivedrà.

Che sia davvero una dedica dopo aver deciso di lasciare Amici? Secondo qualcuno su Twitter Arisa si riferirebbe a Wax. La cantante infatti qualche settimana fa ha rivelato che una volta finito Amici non è solita restare in contatto con i suoi alunni.

“No, in realtà non sento i ragazzi dopo che il programma è finito. Il punto è che io non sono una donna dai rapporti duraturi. Poi se uno ha bisogno di me per consigli e cose utili ci sono e può contattarmi. Sono dell’idea che ognuno deve fare la sua strada in maniera autonoma. Anche io faccio in questa maniera. Infatti non sono una chioccia come dice Rudy Zerbi. Però come le galline anche io sono leale e generosa”.