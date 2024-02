Professoressa di Amici critica la classifica di Sanremo (e non solo): “Che tristezza!”

Le classifiche del Festival di Sanremo non mettono mai d’accordo tutti e infatti ieri Andreas Muller ha dichiarato che la prima top 5 di questa edizione è tra le più brutte di sempre. Non solo l’ex ballerino di Amici, ieri è intervenuta anche una professoressa del talent mariano e ha detto la sua sui giudizi della sala stampa. Secondo Anna Pettinelli i giornalisti avrebbero sorseggiato del buon prosecco prima di votare: “Devono smetterla di distribuire il prosecco in sala stampa. Sono tutti ciucchi“.

De gustibus non est disputandum, ma direi che hanno votato meglio i giornalisti delle radio e del pubblico.

La professoressa di canto di Amici è tra i tantissimi che non hanno gradito lo sketch di John Travolta, Amadeus e Fiorello sulle note de Il Ballo del Qua Qua: “Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo cojoni!”

La cosa non dovrebbe stupirci, anche perché lo stesso Fiorello ha detto che era una gag terrificante.

“Come mai sono tornata? Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Se l’ha fatto c’è un motivo. Infatti lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata di Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’. – ha rivelato a Tag24 – Sono felice di esserci ancora e mi trovo benissimo con tutta la squadra.

Le mie discussioni con Rudy?In tutto quello che vedete in tv tra me e Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”.