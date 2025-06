Professore sospeso dopo post contro figlia Meloni: il caso

Stefano Addeo, professore autore di un post contro la figlia di Giorgia Meloni, è stato sospeso dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania. Questa decisione è stata presa per “garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica” e rimarrà in vigore fino alla conclusione del procedimento disciplinare, in conformità con le normative vigenti.

Fonte: www.virgilio.it