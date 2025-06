Professore minaccia figlia Meloni: polemiche e scuse

Stefano Addeo, docente di Marigliano, ha attirato l’attenzione dopo aver pubblicato un post in cui augurava la stessa sorte di una ragazza di 14 anni, assassinata ad Afragola, alla figlia di Giorgia Meloni. Sebbene Addeo si sia scusato definendo il suo messaggio “stupido”, è emerso che pochi giorni prima aveva espresso auguri simili per i figli della Meloni e dei vicepremier, collegandoli a un evento con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ha commentato le scuse di Addeo, ritenendole insincere e auspicando sanzioni sia penali che disciplinari. Ha inoltre suggerito la necessità di test psicoattitudinali per i docenti, evidenziando come dichiarazioni simili da parte di politici possano legittimare ideologie violente.

Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, ha chiesto il licenziamento di Addeo, sottolineando che chi esprime simili pensieri non merita di insegnare. Ha notato un aumento di comportamenti violenti tra educatori e ha invitato a prendere misure prima che tali incidenti diventino endemici.

Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali, ha criticato Addeo per il suo tentativo di giustificare le sue azioni con motivazioni politiche, affermando che la scuola non dovrebbe essere influenzata da “agitatori pericolosi”.

Infine, Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia, ha insistito sulla necessità di provvedimenti contro Addeo, sottolineando la gravità delle sue affermazioni e l’impossibilità di continuare a insegnare in tali condizioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com