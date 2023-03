Professor Layton and The New World of Steam annunciato per Switch

In occasione di un evento online incentrato sulle prossime novità dell’etichetta, Level-5 ha annunciato il ritorno della serie di giochi di enigmistica del Professor Layton, dopo 6 anni dall’ultimo capitolo. Per ora è stato mostrato solo un teaser di Professor Layton and The New World of Steam, ed è stato annunciato che uscirà nel 2024 per Switch. Il gioco sarà ambientato un anno dopo gli eventi di Il futuro perduto, e sarà ambientato a Steam Bison, in America. A causa di un misterioso incidente che colpisce la cittadina, agli albori dell’epoca del vapore, inizia una nuova avventura per Luke e il Professor Layton, di nuovo fianco a fianco per risolvere misteri. I puzzle saranno curati da QuizKnock, un canale YouTube di enigmistica molto popolare in Giappone, con quasi due milioni di iscritti.