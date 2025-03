Professionisti per la Transizione Ecologica: Unisciti al Nostro Team – T21A359762

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Professionisti per la Transizione Verde: Unisciti al Nostro Team – T21A359762



Azienda: Skillapp



Descrizione del lavoro: Chi siamo

Primaria S.p.A. è un’azienda nostra cliente in rapida crescita, leader nel settore delle certificazioni green, risparmio energetico da fonti rinnovabili e sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile, come stazioni di ricarica per veicoli elettrici. La loro missione è promuovere un futuro sostenibile, offrendo soluzioni innovative e certificate per aziende.Chi cerchiamo

Siamo alla ricerca di professionisti ambiziosi e motivati ​​che desiderano costruire una carriera di successo in un settore strategico e in espansione. I candidati ideali avranno l’opportunità di crescere all’interno dell’organizzazione, con percorsi personalizzati e possibilità concrete di assumere ruoli di responsabilità, come Area Manager o District Manager , in breve tempo.Responsabilità principali

A seconda del livello di esperienza e del percorso di carriera, il candidato sarà coinvolto in:

Promozione e vendita di servizi relativi a certificazioni green, risparmio energetico e infrastrutture per energie rinnovabili.

Analisi e gestione di portafogli clienti, con lo sviluppo di nuove relazioni commerciali.

Supervisione e gestione delle operazioni all’interno di un’area geografica definita.

Coordinamento e supporto di team operativi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Monitoraggio del mercato per identificare opportunità e trend di crescita.

Requisiti

Forte interesse per i temi legati alla sostenibilità, alle energie rinnovabili e alla transizione ecologica.

Ottime capacità comunicative e relazionali.

Attitudine imprenditoriale e motivazione a crescere in una realtà strutturata.

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa nel settore energia verde, certificazioni o mobilità sostenibile.

Per i candidati con esperienza nel settore, sarà valutato direttamente un inserimento come Area Manager o District Manager , con responsabilità di gestione e coordinamento delle risorse.

Disponibilità a operare su scala locale o regionale.

Cosa offriamo

Contratto di lavoro con inquadramento commisurato all’esperienza.

Percorsi di formazione continua su temi tecnici, gestionali e commerciali.

Opportunità di crescita professionale e avanzamento di carriera in ruoli manageriali.

Ambiente di lavoro innovativo, dinamico e orientato ai risultati.

Incentivi economici legati al raggiungimento degli obiettivi.

Luogo: Assisi, Perugia