Professionista del Mercato del Lavoro – Portogruaro

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Operatore del Mercato del Lavoro – Portogruaro



Azienda: Risorse Italia



Descrizione del lavoro: Siamo alla ricerca urgente di professionisti con qualifica di “Operatore del Mercato del Lavoro”, disponibili a operare nei territori di Portogruaro, nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione Veneto attraverso il programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Requisiti richiesti: – Iscrizione attiva al portale SIA – Preferibile esperienza pregressa nel ruolo di OML – Disponibilità a svolgere attività sia in presenza che da remoto – Disponibilità immediata Contratto: collaborazione con Partita IVA – Compenso da definire in fase di colloquio Come candidarsi Inviare il proprio curriculum vitae a: *testo nascosto* Per ulteriori informazioni: 04*testo nascosto*3 8294380 L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e L. 125/91), nonché a persone di tutte le età e tutte le nazionalità (D.Lgs. 215/03 e 216/03).



Luogo: Portogruaro, Venezia