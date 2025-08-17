Professioni innovative e super pagate nel settore IA in Italia

L’intelligenza artificiale (IA) sta cambiando rapidamente il panorama lavorativo, con la creazione di nuove professioni ben retribuite. In Italia, professioni legate all’IA offrono stipendi competitivi, a partire da 60.000 euro l’anno per specialisti, fino a oltre 100.000 euro per ruoli senior e dirigenziali.

Tra le nuove figure professionali emerge l’AI Prompt Engineer emozionale, che insegna ai modelli di IA a riconoscere le emozioni. Questa figura può guadagnare fino a 300.000 dollari all’anno a livello internazionale. Un’altra posizione chiave è l’Ethical Algorithm Auditor, il quale verifica che algoritmi e sistemi rispettino norme di equità e privacy, con stipendi che variano tra 120.000 e 180.000 dollari. L’AI World Builder si occupa della progettazione di mondi intelligenti e fattori di urbanistica digitale, con guadagni che oscillano tra 130.000 e 200.000 dollari.

Il Chief AI Officer è responsabile della strategia di intelligenza artificiale all’interno di un’azienda e può superare i 350.000 dollari, raggiungendo anche i 600.000 dollari per i top manager. Infine, il Generative AI Performance Engineer si concentra sull’ottimizzazione dei modelli generativi e ha stipendi attesi superiori a 150.000 dollari.

In Italia, un AI Engineer guadagna mediamente tra 31.000 e 39.000 euro all’anno, mentre un AI & ML Specialist ottiene circa 56.880 euro. Ruoli al di sopra del livello junior, come AI Research Scientist, superano spesso i 120.000 euro.

Il mercato sta evolvendo rapidamente: l’espansione dell’IA ha creato competenze molto richieste e richiede un mix di abilità tecniche, etiche e gestionali, sostenuto da pacchetti stipendiali ricchi.

Coloro che desiderano intraprendere una carriera in questo settore dovrebbero concentrarsi su competenze complementari, continuare a formarsi attraverso corsi specializzati e considerare opportunità nel Nord Italia, dove gli stipendi tendono a essere più alti.