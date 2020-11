“Il nostro Paese sta per affrontare un percorso importante di riforma delle politiche fiscali. Ha già fatto un passo in avanti individuando come primo pilastro della riforma l’approvazione del ‘Family act’. Ecco, ad esempio, perché proponiamo la decontribuzione delle spese per la formazione e l’istruzione”. Lo ha detto, come riporta una nota, Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, in apertura del XVII convegno nazionale ‘Obiettivo futuro – Professioni politica e istituzioni a confronto per la tutela dei cittadini’ organizzato dall’Associazione nazionale commercialisti, presieduta da Marco Cuchel.

