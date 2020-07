Anche nel 2019 l’attuario si è confermato una delle figure professionali più ricercate al mondo e con migliori prospettive per il futuro. Non solo: l’evoluzione delle fasce più alte del mercato del lavoro, con la richiesta crescente di competenze che fanno parte della sua preparazione e del suo bagaglio tecnico-professionale, dalla statistica all’analisi e interpretazione dei dati sino alla gestione del rischio nelle assicurazioni, previdenza, mondo finanziario e aziende, moltiplica per l’attuario le prospettive e le opportunità. E’ quanto si legge in una nota congiunta del Consiglio nazionale degli attuari e dell’Ordine nazionale degli attuari.

