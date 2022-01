La professoressa avrebbe dovuto indossare la mascherina Ffp2 in classe, visto che era stato registrato un caso di positività, ma per il secondo giorno di seguito si è presentata con la chirurgica. A quel punto i ragazzi hanno deciso di lasciare l’aula in segno di protesta. L’episodio sarebbe accaduto alla scuola media Carducci come si legge sulla “Gazzetta di Modena”.

La reazione dell’insegnante è stata quella di una nota collettiva. Quando poi i ragazzi sono rientrati in aula, avrebbe fatto anche discorsi negazionisti sul Covid. Gli studenti a quel punto hanno chiamato i genitori per farsi venire a prendere con la prof che ha deciso di chiamare la polizia. Una mossa sbagliata per lei, visto che è stata sanzionata con 400 euro di multa per la violazione delle disposizioni anti-Covid, visto che sarebbe risultata anche senza Super green pass (obbligatorio per gli insegnanti).