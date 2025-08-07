23.8 C
Roma
giovedì – 7 Agosto 2025
Economia

Produzione industriale in crescita modesta: famiglie in crisi

Da StraNotizie
Produzione industriale in crescita modesta: famiglie in crisi

A giugno 2025, la produzione industriale italiana ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente, segnalando un potenziale segnale di stabilizzazione. Tuttavia, il confronto con giugno 2024 rivela una contrazione annua dello 0,9%, confermando le difficoltà del settore.

Nel secondo trimestre, si è osservato un lieve aumento medio dello 0,1%, che offre una speranza di ripresa. Nel dettaglio dei settori, l’energia ha mostrato un incremento significativo del 7,3% su base annua, trainata principalmente da estrazione e oil refining. Al contrario, i beni di consumo hanno registrato un forte calo del 3%, insieme ai beni strumentali (-1,4%) e intermedi (-2,1%). Settori come il tessile, l’abbigliamento e il chimico hanno subito decrementi notevoli, rispettivamente del 8% e del 3,2%.

L’Unione Nazionale Consumatori ha descritto i dati come “pessimi”, mentre la CGIL ha parlato di un “declino incessante”, esprimendo l’urgenza di interventi strutturali. Nel contesto, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha messo in luce che nel 2025 le famiglie italiane destinano il 42,2% della propria spesa totale a costi obbligati, come abitazione e bollette. Su una spesa pro capite annua di circa 22.114€, oltre 9.300€ sono non comprimibili, e negli ultimi trent’anni tali spese sono aumentate del 132%, in contrasto con l’aumento del 55% dei beni commercializzabili.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha sottolineato la necessità di interventi su fisco e tariffe per tutelare il potere d’acquisto, evidenziando la rischio di stagnazione in assenza di azioni decisive.

Articolo precedente
Opposizione Rieti: la maggioranza è mai stata così fragile?
Articolo successivo
Netanyahu convoca il gabinetto per decidere su Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.