Produzione industriale in crescita modesta: famiglie in crisi

A giugno 2025, la produzione industriale italiana ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente, segnalando un potenziale segnale di stabilizzazione. Tuttavia, il confronto con giugno 2024 rivela una contrazione annua dello 0,9%, confermando le difficoltà del settore.

Nel secondo trimestre, si è osservato un lieve aumento medio dello 0,1%, che offre una speranza di ripresa. Nel dettaglio dei settori, l’energia ha mostrato un incremento significativo del 7,3% su base annua, trainata principalmente da estrazione e oil refining. Al contrario, i beni di consumo hanno registrato un forte calo del 3%, insieme ai beni strumentali (-1,4%) e intermedi (-2,1%). Settori come il tessile, l’abbigliamento e il chimico hanno subito decrementi notevoli, rispettivamente del 8% e del 3,2%.

L’Unione Nazionale Consumatori ha descritto i dati come “pessimi”, mentre la CGIL ha parlato di un “declino incessante”, esprimendo l’urgenza di interventi strutturali. Nel contesto, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha messo in luce che nel 2025 le famiglie italiane destinano il 42,2% della propria spesa totale a costi obbligati, come abitazione e bollette. Su una spesa pro capite annua di circa 22.114€, oltre 9.300€ sono non comprimibili, e negli ultimi trent’anni tali spese sono aumentate del 132%, in contrasto con l’aumento del 55% dei beni commercializzabili.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha sottolineato la necessità di interventi su fisco e tariffe per tutelare il potere d’acquisto, evidenziando la rischio di stagnazione in assenza di azioni decisive.