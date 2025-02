Produttore di Olly: il no iniziale a Sanremo e i problemi per l’Eurovision

Il grande successo di Olly nell’ultimo anno è frutto anche della collaborazione con il produttore Jvli (Julien Boverod), con cui ha realizzato brani come Polvere, Scarabocchi, Devastante, Ho Voglia di Te (con Emma) e Balorda Nostalgia. In un’intervista a Rockol, Jvli ha rivelato che il brano con cui Olly ha vinto Sanremo è nato il 13 settembre da un giro di accordi tra lui e il tastierista Pierfrancesco Pasini. Inizialmente, non c’era l’intenzione di partecipare al Festival, tant’è che Olly non voleva tornare a Sanremo. Jvli ha dovuto convincerlo a considerare questa opportunità, sottolineando che il pezzo riflette il percorso artistico che stavano seguendo.

Jvli ha anche discusso le potenziali problematiche di partecipare all’Eurovision Song Contest. Ha spiegato che non avevano mai pianificato di creare un brano per Sanremo e che Olly, conosciuto come Federico, era contrario a un’altra partecipazione, già avendo esperienza con “Polvere” nel 2023. Tuttavia, Jvli ha voluto fargli comprendere l’importanza di Sanremo come occasione da non perdere, specie perché il brano era completamente originale. Riguardo all’Eurovision, Jvli ha chiarito che la decisione spetta a Federico, mentre lui rimarrà dietro le quinte. Una complicazione è legata alle date già programmate nei club a maggio, in concomitanza con l’Eurovision, rendendo difficile spostare gli impegni programmati. Jvli ha messo in evidenza l’importanza della salute mentale di Federico in questo processo decisionale.