17 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Economia

Produttività italiana: le sfide delle imprese nel cambiamento

Da stranotizie
Produttività italiana: le sfide delle imprese nel cambiamento

Raffaella Sadun, economista romana, ha sempre desiderato trasferirsi a Boston, ispirata dal lavoro di suo padre e dal desiderio di esplorare nuove opportunità nella ricerca. Adesso è Professore di Business Administration all’Harvard Business School, dove si concentra su un tema cruciale per l’economia: la produttività delle imprese.

Nel suo percorso accademico, ha osservato che la produttività non dipende solo dalla tecnologia, ma è radicata nella cultura aziendale. Le aziende devono essere indispensabili e innovative. Sadun sottolinea che la produttività è essenziale per creare valore per lavoratori e consumatori e che deve provenire da un impegno collettivo, non solo dalla direzione.

Nata a Roma e formatasi alla Sapienza, ha poi approfondito i suoi studi a Barcellona e Londra. Durante il dottorato, ha scoperto l’importanza delle pratiche manageriali nella produttività e nella crescita economica. Secondo Sadun, è fondamentale per le imprese avere chiara la propria identità e strategia prima di migliorare la produttività.

Osservando il panorama delle PMI italiane, Sadun evidenzia che molte aziende non sono abbastanza produttive a causa di strutture manageriali inefficaci. Per garantire crescita e competitività, è necessario un rigoroso riconoscimento del merito. In Italia, diverse imprese familiari tendono a privilegiare il controllo anziché l’innovazione, ostacolando così il progresso.

Infine, in un contesto di crescente incertezza, le aziende devono adattarsi per rimanere competitive, specialmente con l’emergere dell’Intelligenza Artificiale. Sadun avverte che la differenza tra chi abbraccia questa tecnologia e chi non lo fa potrebbe ampliare il divario di produttività nel futuro.

Articolo precedente
Elezioni in Camerun: attacchi e proteste a Dschang
Articolo successivo
Funerali di Stato a Padova per i tre carabinieri caduti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.