Produttività Italia stagnante: cause e prospettive future

L’Italia presenta una stagnazione della produttività che dura da 30 anni. Negli ultimi decenni, la crescita della produttività è stata solo dello 0,2%, significativamente inferiore alla media dell’Unione Europea, che si attesta all’1,2%. Nei cinque anni recenti la situazione non è migliorata, con la produttività rimasta sostanzialmente ferma. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale del Comitato nazionale Produttività, creato in risposta a una raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea. Il rischio è che si possa generare un circolo vizioso tra salari bassi, limitati investimenti in innovazione e formazione, e produttività stagnante.

Nonostante ciò, tra il 2022 e il 2024, l’Italia ha mostrato risultati positivi in crescita economica, occupazione ed export, anche rispetto al contesto internazionale. Tuttavia, il rapporto evidenzia che le dinamiche della produttività non sono in linea con l’andamento delle macroeconomiche. Questa anomalia sembra derivare da fattori strutturali dell’economia italiana, come una forza lavoro poco qualificata e il predominio di piccole imprese, insieme a uno shock dei prezzi che ha ridotto i salari reali, spingendo le aziende a investire più nel lavoro che nel capitale. Di conseguenza, l’occupazione è aumentata ma attrae attività a basso valore aggiunto.

Le competenze digitali della forza lavoro italiana sono scarse. Solo il 16% dei lavoratori ha elevate competenze nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mentre la media europea si attesta al 30%. Inoltre, solo il 15% dei laureati è specializzato in discipline STEM, rispetto a una media europea del 26%. Questo gap sta frenando l’adozione delle tecnologie digitali in Italia e limita gli investimenti intangibili, che sono cresciuti con tassi più bassi rispetto ad altri Paesi.

Infine, la dimensione delle imprese influisce sulla produttività: le grandi aziende sono più produttive rispetto alle piccole. In Italia, il 94,7% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, un dato superiore rispetto a Germania e Francia, e la scarsità di imprese innovative ostacola ulteriormente la crescita della produttività.