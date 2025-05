Produttività e Salari: La Sfida Economica dell’Italia

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato che la produttività rimane il problema centrale per l’Italia, sia nel settore manifatturiero che in tutto il resto dell’economia. Nonostante gli incrementi recenti siano stati incoraggianti, questi non sono sufficienti a garantire lo sviluppo del Paese.

Panetta ha sottolineato che il basso livello dei salari riflette questa debolezza. Infatti, dal 2000, la crescita delle retribuzioni reali in Italia è stata significativamente inferiore rispetto ad altri paesi europei, segnando solo un aumento del 6% fino all’inizio della pandemia. L’aumento dell’inflazione ha poi ridotto i salari reali sotto i livelli del 2000, nonostante un leggero recupero negli ultimi tempi.

Per garantire un incremento duraturo delle retribuzioni, il governatore ha affermato che è necessario rilanciare la produttività e la crescita, puntando su innovazione, accumulazione di capitale e un’azione pubblica incisiva.

