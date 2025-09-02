Product Specialist Pneumologia – Milano

La figura selezionata avrà l’opportunità di:
- Collaborare con un team innovativo
- Promuovere prodotti di alta qualità
- Contribuire alla salute globale dei pazienti
Requisiti:
- Laurea in discipline scientifiche
- Esperienza nel settore farmaceutico
- Buone capacità relazionali e comunicative
Benefit:
- Formazione continua
- Piani di carriera personalizzati
- Contratti a lungo termine e incentivi competitivi
Se sei motivato e pronto a fare la differenza, inviaci il tuo CV!
