Product Specialist Pneumologia – Milano

Per conto di una importante realtà multinazionale chimico-farmaceutica, siamo alla ricerca di Informatori Scientifici Specialist Core Therapies.

La figura selezionata avrà l’opportunità di:

  • Collaborare con un team innovativo
  • Promuovere prodotti di alta qualità
  • Contribuire alla salute globale dei pazienti

Requisiti:

  • Laurea in discipline scientifiche
  • Esperienza nel settore farmaceutico
  • Buone capacità relazionali e comunicative

Benefit:

  • Formazione continua
  • Piani di carriera personalizzati
  • Contratti a lungo termine e incentivi competitivi

Se sei motivato e pronto a fare la differenza, inviaci il tuo CV!


<p><strong>Product Specialist Pneumologia – Milano</strong></p>

Informatori Scientifici Specialist Core Therapies cercasi per multinazionale chimico-farmaceutica; richiesta esperienza in vendite, con crescita professionale garantita.

Consulente del Credito – Scandicci

Consulente Commerciale del credito cerca profili dinamici; requisito chiave: buone doti commerciali. Beneficio: crescita professionale nel settore.

Addetto/a Paghe e Contributi – Milano

Gestisce paghe e contributi; requisito chiave: esperienza in normativa fiscale. Beneficio: supporto nella crescita professionale.

Progettista Elettrico – Torino

Specializzata in energie rinnovabili, cerca esperti in progettazione. Unirsi significa contribuire a un futuro sostenibile e innovativo.

System Architect – Roma

System Architect cercasi per progettazione di soluzioni ICT. Richiesta esperienza in architetture cloud. Opportunità di crescita professionale.

