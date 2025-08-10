34 C
Lavoro

Product Marketing Manager – North America

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Product Marketing Manager – North America

OverIT è un’azienda globale SaaS con una solida presenza in Nord America e Europa, specializzata nell’ottimizzazione della gestione delle infrastrutture critiche nei settori energia, utilities, telecomunicazioni e trasporti. La figura del Product Marketing Manager si concentra sullo sviluppo e l’implementazione di strategie per promuovere soluzioni innovative, garantendo che i prodotti rispondano alle esigenze del mercato.

Requisiti:

  • Esperienza comprovata nel marketing di prodotto, preferibilmente in contesti SaaS.
  • Conoscenza approfondita dei settori di riferimento: power, utility, telco e trasporti.
  • Capacità analitiche per comprendere e interpretare i dati di mercato.
  • Eccellenti abilità comunicative e di presentazione.

Vantaggi:

  • Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e in crescita.
  • Collaborazione con un team internazionale altamente qualificato.
  • Accesso a tecnologia all’avanguardia per supportare l’innovazione.
  • Possibilità di contribuire a progetti impattanti nel settore delle infrastrutture critiche.

