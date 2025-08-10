Product Marketing Manager – North America
OverIT è un’azienda globale SaaS con una solida presenza in Nord America e Europa, specializzata nell’ottimizzazione della gestione delle infrastrutture critiche nei settori energia, utilities, telecomunicazioni e trasporti. La figura del Product Marketing Manager si concentra sullo sviluppo e l’implementazione di strategie per promuovere soluzioni innovative, garantendo che i prodotti rispondano alle esigenze del mercato.
Requisiti:
- Esperienza comprovata nel marketing di prodotto, preferibilmente in contesti SaaS.
- Conoscenza approfondita dei settori di riferimento: power, utility, telco e trasporti.
- Capacità analitiche per comprendere e interpretare i dati di mercato.
- Eccellenti abilità comunicative e di presentazione.
Vantaggi:
- Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e in crescita.
- Collaborazione con un team internazionale altamente qualificato.
- Accesso a tecnologia all’avanguardia per supportare l’innovazione.
- Possibilità di contribuire a progetti impattanti nel settore delle infrastrutture critiche.
