Product Lead – Safety & Security

Role Purpose:

In the Safety & Security product line, focused on telematics services for critical events and customer-driven solutions:

  • Definire, sviluppare e implementare la roadmap di prodotto per supportare la crescita del fatturato e dei margini.
  • Stimolare l’innovazione e analizzare le tendenze di mercato a livello globale e locale per tradurle in soluzioni uniche.
  • Effettuare analisi della concorrenza per sviluppare approfondimenti dettagliati e identificare le esigenze dei clienti.
  • Proporre soluzioni orientate al valore che rispondano ai benefici per i clienti.
  • Gestire e ottimizzare il ciclo di vita del prodotto specifico, dalla concezione al lancio sul mercato, garantendo allineamento con le esigenze regionali, requisiti normativi e dinamiche di mercato.
  • Coltivare relazioni con stakeholder chiave come vendite e manager di paese, implementando soluzioni di alta qualità per un’esperienza cliente convincente.

Key Accountabilities:

  • Stimolo all’Innovazione
  • Sviluppo Strategico
  • Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto
  • Pianificazione del Prodotto
  • Gestione del Portafoglio
  • Coordination tra Mercati
  • Analisi Competitiva
  • Relazioni con Clienti e Fornitori Strategici
  • Progettazione e Consegna di Soluzioni

Core Competencies, Knowledge and Experience:

  • Esperienza in soluzioni Automotive
  • Focalizzazione su servizi connessi e comunicazione in tempo reale di eventi critici (furti/incidenti)
  • Esperienza in servizi per veicoli connessi basati su IoT e analisi di grandi quantità di dati con AI e ML
  • Conoscenza dell’ambiente Automotive e dei principali fornitori
  • Comprensione degli standard di settore e delle best practices
  • Esperienza e comprensione delle dinamiche di mercato e normative regionali
  • Capacità di pensiero strategico e adattamento delle strategie
  • Forti capacità di leadership e influenze con abilità di negoziazione elevate
  • Adattabilità e resilienza in ambienti multiculturali

Must Have Technical / Professional Qualifications:

  • Minimo 5 anni di esperienza rilevante
  • Laurea in Economia, Ingegneria, Marketing o campo correlato; MBA è molto desiderabile
  • Successo comprovato nella gestione di prodotti Automotive/industriali
  • Esperienza nel mercato Automotive
  • Fluente in Inglese

Nice to Have:

  • Marketing di prodotto
  • SAFe
  • IATF/APQP
  • Automotive SPiCE

Invitiamo tutti a candidarsi, indipendentemente dalle caratteristiche personali o professionali. Se sei entusiasta di questo ruolo, ma la tua esperienza non corrisponde esattamente a tutte le parti dell’annuncio, ti incoraggiamo a fare domanda: potresti essere il candidato giusto per questo ruolo o un altro.


