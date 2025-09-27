Product Lead – Safety & Security

Role Purpose:
In the Safety & Security product line, focused on telematics services for critical events and customer-driven solutions:
- Definire, sviluppare e implementare la roadmap di prodotto per supportare la crescita del fatturato e dei margini.
- Stimolare l’innovazione e analizzare le tendenze di mercato a livello globale e locale per tradurle in soluzioni uniche.
- Effettuare analisi della concorrenza per sviluppare approfondimenti dettagliati e identificare le esigenze dei clienti.
- Proporre soluzioni orientate al valore che rispondano ai benefici per i clienti.
- Gestire e ottimizzare il ciclo di vita del prodotto specifico, dalla concezione al lancio sul mercato, garantendo allineamento con le esigenze regionali, requisiti normativi e dinamiche di mercato.
- Coltivare relazioni con stakeholder chiave come vendite e manager di paese, implementando soluzioni di alta qualità per un’esperienza cliente convincente.
Key Accountabilities:
- Stimolo all’Innovazione
- Sviluppo Strategico
- Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto
- Pianificazione del Prodotto
- Gestione del Portafoglio
- Coordination tra Mercati
- Analisi Competitiva
- Relazioni con Clienti e Fornitori Strategici
- Progettazione e Consegna di Soluzioni
Core Competencies, Knowledge and Experience:
- Esperienza in soluzioni Automotive
- Focalizzazione su servizi connessi e comunicazione in tempo reale di eventi critici (furti/incidenti)
- Esperienza in servizi per veicoli connessi basati su IoT e analisi di grandi quantità di dati con AI e ML
- Conoscenza dell’ambiente Automotive e dei principali fornitori
- Comprensione degli standard di settore e delle best practices
- Esperienza e comprensione delle dinamiche di mercato e normative regionali
- Capacità di pensiero strategico e adattamento delle strategie
- Forti capacità di leadership e influenze con abilità di negoziazione elevate
- Adattabilità e resilienza in ambienti multiculturali
Must Have Technical / Professional Qualifications:
- Minimo 5 anni di esperienza rilevante
- Laurea in Economia, Ingegneria, Marketing o campo correlato; MBA è molto desiderabile
- Successo comprovato nella gestione di prodotti Automotive/industriali
- Esperienza nel mercato Automotive
- Fluente in Inglese
Nice to Have:
- Marketing di prodotto
- SAFe
- IATF/APQP
- Automotive SPiCE
Invitiamo tutti a candidarsi, indipendentemente dalle caratteristiche personali o professionali. Se sei entusiasta di questo ruolo, ma la tua esperienza non corrisponde esattamente a tutte le parti dell’annuncio, ti incoraggiamo a fare domanda: potresti essere il candidato giusto per questo ruolo o un altro.
