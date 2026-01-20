Prodigio del pianoforte a Macerata

Un talento precoce ha incantato il pubblico del teatro Lauro Rossi, conquistando tutti con la sua naturalezza. Domenica sera il teatro ha accolto l’esibizione di Alberto Cartuccia Cingolani, un piccolo genio del pianoforte di otto anni, già vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Alberto ha eseguito il Concerto per pianoforte K 414 di Mozart insieme all’Orchestra Orma di Macerata, dialogando con l’orchestra con sicurezza e musicalità, tra applausi convinti e un teatro gremito.

Dopo il programma ufficiale, Alberto ha regalato al pubblico un fuori programma, la celebre Marcia turca, suonata con brillantezza e leggerezza, dimostrando non solo tecnica, ma anche un innato senso dello spettacolo. A chiudere la serata è stata l’Orchestra Orma, con l’Adagio e fuga e la travolgente Eine kleine Nachtmusik, accolta da un lungo applauso che ha suggellato un concerto riuscitissimo.

Alberto è stato intervistato sul palco da Adamo Angeletti, presidente dell’associazione Ut Re Mi, che sostiene e promuove il progetto dell’Orchestra Orma. Alberto ha risposto con la semplicità di un bambino qualunque, rivelando di essere un ammiratore di Youtube e treni giocattolo.