Prodi sbotta con il giornalista a Ventotene: cosa è successo

Romano Prodi ha avuto un acceso scambio con la giornalista Lavinia Orefici di Mediaset durante la presentazione del libro “Il dovere della speranza”. Orefici ha citato un passaggio del Manifesto di Ventotene, come aveva fatto tre giorni prima Giorgia Meloni, suscitando la reazione infastidita dell’ex premier. Prodi ha messo in discussione la comprensione del “senso della storia” da parte della giornalista, definendo il suo approccio alla politica come “volgare”.

Durante l’evento “Libri come 2025 – Festa del libro e della lettura” a Roma, la giornalista ha riferito che la risposta di Prodi è stata una combinazione di aggressività e sarcasmo. Inoltre, Prodi avrebbe afferrato una ciocca di capelli di Orefici, strattonandola, un gesto che ha lasciato la giornalista scioccata e senza parole. Rete4 ha riportato la vicenda, sottolineando la gravità di tale comportamento da parte di un ex presidente del Consiglio nei confronti di una collega.

Orefici, dopo l’incidente, ha espresso il suo disappunto per l’aggressività della risposta di Prodi e per il gesto inaccettabile, dichiarando di sentirsi offesa sia come giornalista che come donna. Raccontando la sua esperienza, ha affermato di non aver mai vissuto una situazione simile in dieci anni di carriera in Mediaset. Ha anche lamentato l’assenza di scuse da parte di Prodi per il suo comportamento e ha criticato le sue parole considerate inappropriate e paternalistiche, in risposta a una domanda legittima su quanto affermato da Meloni in aula.