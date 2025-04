Prodi, ‘mea culpa’ per la tirata di capelli alla giornalista: “Ma non volevo aggredirla”

Romano Prodi si è scusato per il gesto di tirare i capelli della giornalista Lavinia Orefici durante una conferenza sul Manifesto di Ventotene, affermando di non aver mai avuto l’intento di aggredirla o intimidirla. In una nota, Prodi ha spiegato che il gesto fa parte della sua gestualità familiare, ma ha riconosciuto di averlo applicato in un contesto inappropriato, definendolo un errore di cui si dispiace. Ha anche sottolineato l’importanza di rivendicare la propria storia e onorabilità, criticando la strumentalizzazione e la derisione che possono derivare dall’uso della rete.

Inizialmente, Prodi aveva minimizzato l’incidente, affermando che non c’era nulla da chiarire e mostrando indifferenza riguardo alle polemiche create. Mentre si trovava a Bruxelles, ha commentato con sarcasmo l’incidente, dicendo che se qualcuno voleva creare un caso contro di lui, poteva farlo, aggiungendo che ne sarebbe stato felice.

Nel frattempo, ha ricevuto supporto dalla delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, con l’europarlamentare Giorgio Gori che ha pubblicato una foto con Prodi per esprimere sostegno. Anche il senatore Alessandro Alfieri ha ribadito il valore simbolico di Prodi come fondatore del centrosinistra, sottolineando il suo impegno per l’Europa politica e criticando gli attacchi strumentali della destra. Alfieri ha insistito sull’importanza di rinnovare la stima per Prodi, esprimendo gratitudine per il suo contributo alla politica italiana e europea.