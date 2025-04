Prodi, capelli tirati al giornalista e niente scuse per “una cosa piccola”

Romano Prodi si difende dalle polemiche sorte dopo un episodio in cui ha tirato i capelli alla giornalista Mediaset Lavinia Orefici. Durante un’intervista a Piazza Pulita su La7, Prodi afferma di non aver intimidito nessuno e si domanda se la sua azione possa essere considerata aggressiva. “Ho risposto alla domanda, non ho intimidito nessuno”, dice, riconoscendo che i media di destra, inclusa Giorgia Meloni, lo attaccano frequentemente. Prodi minimizza l’incidente, sostenendo che una scusa sarebbe inappropriata per un’azione così “piccola”.

Inoltre, l’ex premier affronta la questione dei dazi che Donald Trump ha introdotto e poi sospeso, in relazione alla visita della Meloni negli Stati Uniti prevista per il 17 aprile. Prodi paragona la visita della Meloni a quelle di altri leader come Macron, sottolineando che Trump ha negato trattative singole, preferendo interagire con l’Unione Europea. Secondo Prodi, la visita è una forma di cortesia ma ha comunque rilevanza.

Prodi spiega che Trump mira a un accordo sui dazi comuni tra l’Occidente e la Cina, ma avverte che la situazione è instabile e può cambiare rapidamente. Esprime preoccupazione per il deterioramento delle relazioni dell’Europa con Trump, sottolineando che “rischiamo di diventare il punching ball” in tale contesto. Prodi conclude evidenziando la complessità della situazione internazionale e l’importanza della diplomazia europea.