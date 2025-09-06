Procurement Trainee

Chi Siamo

Nadara è una realtà innovativa, frutto della collaborazione tra Renantis e Ventient Energy, due leader nella generazione di energia rinnovabile in Europa. Con una capacità installata di 4,2 GW tra eolico, solare, biomassa e sistemi di stoccaggio, operiamo su circa 200 impianti in Europa e negli Stati Uniti. Nel nostro piano di sviluppo, prevediamo ulteriori 18 GW nei prossimi dieci anni.

In Nadara, lavoriamo in sinergia con la natura e le comunità circostanti, promuovendo l’approccio che definiamo “energia vivente”. Ci dedichiamo non solo alla produzione di energia rinnovabile, ma anche allo sviluppo sociale, educativo e culturale delle comunità che ci ospitano.

Posizione Offerta: Trainee in Gestione Contratti Operativi

Riportando al Responsabile della Gestione dei Contratti Operativi nel dipartimento Procurement, il tirocinante avrà un ruolo chiave nel sostenere le migliori pratiche di gestione contrattuale.

Responsabilità Principali:

Gestione del Ciclo di Vita dei Contratti: Assistenza nella gestione post-assegnazione dei contratti (richieste, variazioni, emendamenti).

Gestione degli Obblighi: Supporto nella gestione dei pagamenti ai fornitori strategici.

Gestione dei Fornitori: Monitoraggio della qualificazione e delle performance dei fornitori.

Analisi delle Offerte: Confronto delle offerte per servizi O&M e forniture strategiche.

Coordinamento Interdipartimentale: Collaborazione con i reparti operativi per risolvere discrepanze nelle performance contrattuali.

Procurement: Supporto nell’approvvigionamento di servizi e attrezzature chiave.

Gestione Attivi: Assistenza nella definizione delle strategie O&M e negoziazione dei contratti.

Cosa Cerchiamo:

Laurea in Giurisprudenza, Amministrazione Aziendale o Management.

Fluente in inglese (seconda lingua è un vantaggio).

Capacità di pensiero critico e problem-solving.

Buone capacità di pianificazione e gestione del tempo.

Competenze nell’uso del pacchetto Microsoft Office.

Ottime abilità interpersonali.

Cosa Ci Aspettiamo da Te:

Passione, impegno e desiderio di apprendere sono le qualità che ricerchiamo. Se ti riconosci in quanto sopra, unisciti a noi!

Invito all’Azione:

Se pensi di essere la persona giusta, non esitare a contattarci!