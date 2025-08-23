26.7 C
Lavoro

Procurement Specialist – Roma

Campus X è una società italiana che opera nel settore dello student housing. Offriamo un’esperienza abitativa full optional e di respiro internazionale all’interno delle nostre strutture.

Stiamo cercando un Procurement Specialist da inserire nel nostro team.

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nel procurement
  • Conoscenza delle dinamiche di acquisto
  • Capacità di negoziazione
  • Competenze analitiche
  • Ottima conoscenza dell’inglese

Benefits:

  • Ambiente internazionale e dinamico
  • Possibilità di crescita professionale
  • Programmi di formazione continua
  • Buoni pasto
  • Flessibilità oraria

Se sei interessato, invia il tuo CV e unisciti a noi!


