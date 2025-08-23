Procurement Specialist – Roma

Stiamo cercando un Procurement Specialist da inserire nel nostro team.
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel procurement
- Conoscenza delle dinamiche di acquisto
- Capacità di negoziazione
- Competenze analitiche
- Ottima conoscenza dell’inglese
Benefits:
- Ambiente internazionale e dinamico
- Possibilità di crescita professionale
- Programmi di formazione continua
- Buoni pasto
- Flessibilità oraria
Se sei interessato, invia il tuo CV e unisciti a noi!
