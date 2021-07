Prima ancora delle correnti della magistratura, sarebbe stata la politica – e in particolare una certa parte del Partito democratico vicina all’allora premier Matteo Renzi – a muoversi autonomamente e a voler giocare la partita delle nomine nella magistratura. Cercando di scegliere i procuratori da inviare negli uffici giudiziari più delicati, primo tra tutti la procura di Roma.

Il dato emerge da un vecchio appunto del marzo del 2019, venuto però ora fuori negli atti di una delle indagini della procura di Firenze che riguardano Marco Carrai, imprenditore da sempre vicino a Renzi. L’appunto, ora all’attenzione degli investigatori, è dell’avvocato fiorentino Alberto Bianchi, indagato per corruzione insieme con Luca Lotti e altre due persone nell’indagine sulla fondazione Open, di cui Bianchi era tesoriere.

Il biglietto, si diceva, è del primo marzo 2019. Due mesi prima, quindi, della famosa riunione dell’Hotel Champagne (nella notte tra l’otto e il nove maggio), quando l’allora magistrato Luca Palamara, gli ex consiglieri del Csm Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre incontrarono il deputato del Pd e leader di Magistratura indipendente, Cosimo Ferri, e l’ex ministro Luca Lotti, proprio per discutere delle nomine di alcuni procuratori. A Roma, dove Lotti era indagato. E anche nella sua Firenze. Si scopra ora che lo stesso discorso era stato però affrontato due mesi prima. E questa volta non con i magistrati. Ma con l’avvocato Bianchi. Che nell’appunto ritrovato dalla Finanza scrive: “Colloquio nel pomeriggio con Luca Lotti. Varie business ma racconti imbarazzanti su magistrati e Csm. Proviamo Viola a Roma e amico a Firenze. Creazzo unta a Roma. Il fatto è che Magistratura democratica organizzati e con filiera anche mediatica, Unicost e Magistratura indipendente, no. Tempi: per Roma prima metà 2012 (si dovrebbe trattare certamente di un errore: probabilmente voleva scrivere 2019, ndr), per Firenze 2020”.

Dato il biglietto, sembrerebbe quindi che la politica si fosse mossa autonomamente, cercando di imporre una scelta (nello specifico quella del procuratore generale di Firenze, Marcello Viola) facendo leva sui laici ma anche sui magistrati a loro vicini (grazie all’intermediazione di Ferri) all’interno del Consiglio superiore della magistratura.