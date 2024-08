Procreate per iPad non utilizzerà l’Intelligenza Artificiale, afferma il CEO

James Cuda, CEO di Procreate, famosa app di illustrazione sviluppata per iPad, ha espresso mediante un post su X la sua posizione a riguardo dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Ebbene, la presa di posizione è stata chiara, non ci sarà spazio per quest’ultima all’interno di Procreate. La motivazione è legata agli ultimi scenari emersi in questo settore, decisamente poco apprezzati da Cuda. Infatti, la community che ruota attorno a Procreate è costituita in via principale da artisti e creator, che come ribadito in situazioni analoghe, non gradiscono affatto la presenza in maniera così invadente dell’IA.

La preoccupazione principale è legata alle modalità di addestramento dei modelli, spesso non autorizzate dagli utenti ma soprattutto le controindicazioni che una simile introduzione comporta, in primis, la riduzione dei posti di lavoro all’interno del settore. Queste perplessità hanno fatto si che molti utenti abbiano deciso di evitare l’utilizzo di questo tipo di applicativi, come accaduto, tra gli altri, con Adobe Photoshop.

Il CEO di Procreate non ha voluto utilizzare troppi giri di parole ed ha dichiarato come l’IA stia mano mano sostituendo l’uomo in una serie di attività, conducendo l’umanità verso un futuro ritenuto sterile. Pur riconoscendo gli effetti legati all’apprendimento automatico, la strada su cui si sta incanalando il settore dell’Intelligenza Artificiale, viene ritenuta poco corretta.

La scelta di Procreate non rappresenta comunque l’unica eccezione nel settore. Anche Clip Studio Paint, altra app di illustrazione e sua diretta rivale, ha deciso di abbandonare la strada legata all’introduzione di una serie di funzionalità per la generazione delle immagini tramite IA, anche a seguito di un forte dissenso da parte dei suoi utilizzatori.

Altre aziende, invece, tra cui il produttore di tablet per il disegno, Wacom, si è dovuta scusare per l’uso involontario di alcune risorse generate dall’IA all’interno dei suoi prodotti, dopo una serie di polemiche sollevate dalla stessa clientela.

Anche Adobe è finita un po’ nell’occhio del ciclone per il caso relativo ai termini di contratto dei propri servizi, ricevendo aspre critiche dai suoi utenti. L’azienda ha tenuto a precisare come i suoi modelli Firefly siano arrestati attraverso contenuti concessi in licenza o comunque non protetti da copyright, dunque non ci sarebbe alcuna violazione a riguardo.

Confrontando le due aziende, entrambe propongono un approccio al mercato molto simile, legato alla sottoscrizione di un abbonamento per utilizzare i relativi servizi. Ecco che questa presa di posizione netta da parte di Procreate potrebbe convincere più di un utente a preferire la sua piattaforma.