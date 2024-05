proclamato lo stato di allerta per la giornata di mercoledì 29 maggio. Ecco dove

Ancora una volta pioggia e temporali caratterizzeranno il nostro domani: scatta l’allerta per via del maltempo

Ancora una volta il maltempo sarà protagonista della giornata di domani 29 Maggio 2024, motivo per cui è stata nuovamente proclamato lo stato di allerta gialla. Nuovi temporali e grandinate caratterizzeranno la giornata di domani.

Allerta meteo

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Maltempo in Italia: proclamata l’allerta gialla in diverse Regioni

Domani 29 Maggio sarà nuovamente una giornata in balia dei fenomeni atmosferici ballerini. Si preannunciano infatti delle forti perturbazioni su molte Regioni italiane, dove si verificheranno per l’appunto piogge incessanti e violenti temporali.

Maltempo

Come se non bastasse verranno a palesarsi anche vento e grandinate che potrebbero procurare moltissimi danni al paesaggio e alle persone che si trovano in auto. Proprio per questa ragione e per cercare di tenere sotto controllo la situazione, la Protezione Civile ha deciso di proclamare lo stato di allerta gialla.

Pare che questo avviso verrà esteso a tutta l’Italia, anche se saranno solamente sette le Regioni esposte maggiormente a questo rischio. Il rischio idrogeologico, infatti, potrebbe presentarsi con più facilità in queste aree.

Le Regioni più a rischio: l’elenco

Alcune Regioni, e più precisamente le sette che indicheremo nelle prossime righe, saranno a rischio idrogeologico e idraulico. Citiamo quindi Abruzzo, Veneto, Marche , Molise, Umbria, Calabria e Basilicata. La situazione potrebbe diventare critica anche per quanto riguarda le Isole Maggiori, ovvero Sicilia e Sardegna.

Pioggia

In quest’ultimo caso la pioggia e le nuvole potrebbero presentarsi, ma solo in modalità transitoria. Le piogge e i temporali si verificheranno per lo più in tarda mattinata, ma non dovrebbero influire sulle temperature che si aggireranno tra i 22 e i 28°C.

Ovviamente la situazione potrà cambiare fino all’ultimo momento, in quanto le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare o migliorare all’improvviso. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo ricordiamo di non fare mosse avventate e di non uscire se non per questioni strettamente necessarie, in quanto potrebbe diventare molto difficile gestire la situazione.