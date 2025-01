Processo Santanché, oggi udienza in Cassazione: perché è decisiva

Oggi, mercoledì 29 gennaio, si svolge in Cassazione un’udienza per decidere sulla competenza territoriale del caso Visibilia, che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione durante il Covid. La questione era stata sollevata dalla difesa il 23 ottobre scorso, e la Cassazione dovrà decidere se il processo rimarrà a Milano o sarà trasferito a Roma, il che potrebbe rallentare ulteriormente i tempi.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicolò Pelanda, sostiene che la sede naturale del processo sia Roma, poiché qui si trova il server dell’Inps e il primo versamento è avvenuto su un conto romano. D’altro canto, la procura di Milano evidenzia che la truffa è avvenuta con una condotta continua, culminando con l’ultimo pagamento su un conto milanese. Oltre alla ministra, rischiano il processo anche il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo, Paolo Giuseppe Concordia e due società del gruppo Visibilia.

L’indagine, guidata dai pm milanesi, coinvolge 13 dipendenti delle società, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo, continuando a lavorare e causando un danno di oltre 126 mila euro per l’ente pubblico. L’inchiesta è partita dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, che ha registrato conversazioni con il compagno della ministra.

La ministra ha smentito recenti articoli che riportano sue dichiarazioni e ha affermato di avere prove per dimostrare la verità, esprimendo l’intenzione di rimanere nel suo ruolo a meno che non venga richiesto il contrario dal presidente del Consiglio.