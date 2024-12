Processo Open Arms, Salvini ‘non molla’: “Comunque orgoglioso”

Il vicepremier Matteo Salvini ha partecipato all’ultima udienza del processo Open Arms presso l’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Queste accuse derivano dall’impedimento allo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ONG spagnola nell’agosto del 2019. La sentenza è prevista per oggi. Salvini si è presentato in aula accompagnato dalla sua avvocata Giulia Bongiorno.

Durante il suo intervento, il leader della Lega ha espresso il suo orgoglio per le azioni intraprese nel suo ruolo di governo, affermando di aver mantenuto le promesse fatte agli italiani. “Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto”, ha dichiarato, sottolineando il suo impegno nel contrastare l’immigrazione di massa. Ha continuato dicendo che, indipendentemente dalla sentenza, considera la giornata come positiva e si sente fiero di aver difeso il suo Paese.

Salvini ha affermato di avere promesso di fermare l’immigrazione di massa e di aver avuto successo nel farlo, indicando che questa azione ha contribuito a ridurre i morti in mare, a proteggere i cittadini italiani e a diminuire i reati. Ha dichiarato: “Non mi aspetto una medaglia, ma qualunque sia la sentenza, sono fiero di aver mantenuto le promesse fatte agli italiani.”

Inoltre, ha ribadito la sua determinazione a non cedere, rimanendo saldamente ancorato alle sue convinzioni e alle sue politiche, affermando: “Se mollerò? Assolutamente no, in ogni caso.” Questo atteggiamento riflette la sua sicurezza e il suo impegno nei confronti delle politiche sull’immigrazione, che sono state uno dei pilastri della sua agenda politica.

L’udienza vuol testimoniare non solo il procedimento legale, ma anche il quadro politico attuale riguardante le politiche migratorie in Italia. La posizione di Salvini, supportata da una base di elettori che condividono le sue opinioni, mostra l’importanza del tema dell’immigrazione nei dibattiti politici e sociali della nazione. L’esito di questo processo potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro politico di Salvini e sulla sua leadership all’interno della Lega.