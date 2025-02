Processo immediato per Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml: le accuse contro il 22enne alla guida dello scooter

Fares Bouzidi, un 22enne alla guida dello scooter in cui ha perso la vita Ramy Elgaml, dovrà affrontare un processo immediato che inizierà il 18 aprile. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha cercato di fuggire. Inoltre, è indagato per omicidio stradale in concorso con un carabiniere, mentre altri due militari sono accusati di depistaggio.

Il 24 novembre, Bouzidi, privo di patente e presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha accelerato bruscamente alla vista dei carabinieri, dando vita a una fuga pericolosa attraverso Milano. Durante l’inseguimento, ha attraversato strade contromano e superato veicoli, fino a che, dopo otto chilometri, la gazzella dei carabinieri ha urtato lo scooter di Bouzidi, provocando la morte di Ramy Elgaml e ferendo gravemente il conducente.

Le indagini stanno attualmente valutando il comportamento del carabiniere alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente, alla ricerca di eventuali responsabilità. Parallelamente, altri due carabinieri sono sotto inchiesta per aver tentato di influenzare un testimone, chiedendo di cancellare un video che documentava l’inseguimento e l’incidente. Un perito informatico ha già riscontrato segni di cancellazione del filmato. Le indagini proseguono e gli esiti della perizia potrebbero avere un impatto rilevante sul procedimento legale in corso.