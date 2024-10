Processo di Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale: Nomina della Giunta

Le elezioni regionali in Liguria permettono agli elettori di scegliere il presidente della Regione, i membri della giunta e quelli del Consiglio regionale, responsabili della creazione e approvazione di leggi specifiche per il territorio. La giunta, composta dagli assessori, esercita il potere esecutivo, mentre il Consiglio regionale svolge una funzione legislativa, simile a quella di un Parlamento.

I membri del Consiglio regionale sono eletti dai cittadini senza vincolo di mandato, come i parlamentari nazionali. In Liguria, il Consiglio è composto da 30 membri: 24 sono eletti con un sistema proporzionale suddiviso in liste provinciali (13 da Genova, 4 da La Spezia, 4 da Savona e 3 da Imperia), mentre 6 seggi sono assegnati con un sistema maggioritario ai gruppi di liste che supportano il presidente eletto.

Le prossime elezioni si svolgeranno il 27 e 28 ottobre, in seguito alle dimissioni dell’attuale presidente Toti. Gli elettori devono seguire procedure specifiche di voto e presentare la documentazione necessaria. Oltre alla funzione legislativa, il Consiglio ha il compito di indirizzare e controllare le attività della giunta.

La giunta è nominata dal presidente della Regione e può includere sia consiglieri eletti che individui non eletti, con la fissazione di un mandato massimo di cinque anni, pari alla durata della legislatura. A differenza di altre assemblee, la giunta non ha bisogno di ottenere la fiducia dal Consiglio.

Le Regioni, secondo l’articolo 117 della Costituzione, possono promulgare leggi in ambiti non riservati al Parlamento, quali la pianificazione del territorio, la mobilità, le infrastrutture e l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali, oltre allo sviluppo economico locale. Ci sono tuttavia materie come la politica estera, la difesa e la sicurezza, che sono esclusivamente di competenza statale.

Queste elezioni rappresentano quindi un’importante occasione per i cittadini liguri di influenzare la governance regionale e le scelte politiche che riguardano la loro vita quotidiana.