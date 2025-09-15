Processo Dassilva, le mogli difendono l’innocenza in aula

È iniziato oggi il processo a Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica. Il dibattimento si concentra non solo sull’imputato, ma anche sulle testimonianze delle sue mogli, che sostengono la sua innocenza.

Valeria Bartolucci, la moglie italiana di Dassilva, ha dichiarato in un’intervista che è sicura della sua innocenza, affermando di averlo visto in situazioni che dimostrerebbero la sua non responsabilità. Bartolucci ha anche lamentato che gli alibi presentati dal marito non sono stati considerati, ponendo la questione del movente: “Con questo omicidio Louis non ha guadagnato nulla; ha perso lavoro e libertà”.

La tensione intorno al processo è palpabile. Bartolucci spera che si faccia chiarezza in aula durante queste fasi cruciali, esprimendo un mix di ansia e speranza. Riferisce anche che Dassilva è in carcere a causa di false accuse e si chiede se un vero criminale tornerebbe mai sulla scena del crimine.

Il caso si complica ulteriormente grazie a un servizio de “Le Iene” dove Bartolucci è stata accompagnata in Senegal per incontrare l’altra moglie di Dassilva, che ha espresso il suo sostegno e le sue paure e ha voluto evitare di pensare all’esito del processo.

Uno dei punti focali del dibattimento è il movente, con Bartolucci che sostiene l’assenza di prove concrete a carico di Dassilva. La situazione appare quindi delicata, con il dibattito in aula destinato a intensificarsi e a coinvolgere ulteriori polemiche. Entrambe le mogli rimangono unite nel sostenere l’innocenza di Louis, affermando che merita di essere assolto.