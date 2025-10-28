Processo Bergamini: gossip e verità che si allontanano

L’avvocato Fabio Anselmo, legale di parte civile, ha commentato la prima udienza del processo d’appello per la morte di Denis Bergamini, il calciatore trovato senza vita a Roseto Capo Spulico. Anselmo ha espresso preoccupazione per il fatto che si stia discutendo di tutto tranne che delle prove processuali.

Durante l’udienza, sono emerse questioni personali contro le parti civili, gli avvocati della famiglia e persino contro i giudici popolari. È stata anche avanzata la richiesta di esclusione di alcuni magistrati, creando un clima che distoglie dal vero obiettivo del processo: la ricerca della verità. Secondo Anselmo, si lamentano presunte violazioni del diritto di difesa, quando in realtà i confronti tra consulenti sono stati offerti ma rifiutati dalla difesa.

L’avvocato ha sottolineato che il rischio è quello di vedere il processo trasformarsi in un teatrino di attacchi personali, invece di focalizzarsi sulla morte di Denis Bergamini, che merita giustizia dopo anni di menzogne e depistaggi. Ha esortato a far sì che le udienze parlino del ragazzo e non di gossip.

Anselmo ha infine annunciato che ci sarà un nuovo incontro il 27 gennaio, sottolineando la determinazione a difendere una verità che deve essere riconosciuta senza clamore.