PIACENZA. Condanne fino a 16 anni sono state chieste dall’accusa nel processo con rito abbreviato ai cinque carabinieri della caserma Levante di Piacenza arrestati lo scorso luglio per vari reati tra cui tortura, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e lesioni personali. La pena piu’ alta e’ stata chiesta per l’appuntato Giuseppe Montella ritenuto dai pm il leader dei presunti militari infedeli: 16 anni un mese e 10 giorni. La Procura ha poi chiesto: 14 anni 5 mesi 10 giorni per Salvatore Cappellano; 13 anni per Giacomo Falanga; 7 anni e 8 mesi per Daniele Spagnolo e 5 anni per Marco Orlando (ex comandante della caserma).

Processo carabinieri, il procuratore: “Traditori dello Stato”

“Traditori dello Stato”: lo ha detto il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella, riferendosi nella sua requisitoria, ai cinque carabinieri imputati nel processo con rito abbreviato sulla caserma Levante. L’accusa ha formulato le richieste di pena per i militari all’epoca in servizio nella stazione di via Caccialupo accusati di reati come la tortura, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’estorsione. Richieste che vanno dai 16 ai 5 anni.