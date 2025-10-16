Proceno Musica Festival: omaggio a Ravel e concerti classici

La prima edizione del Proceno Musica Festival si concentra sulla musica classica, con due concerti in programma. I primi appuntamenti si terranno sabato e domenica, rispettivamente alle 18 e alle 17.
Sabato, il pianista Stefano Micheletti si esibirà, offrendo un tributo a Maurice Ravel nel 150° anniversario della sua nascita. Domenica, il primo violino dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Carlo Parazzoli, sarà in duo con il pianista Michelangelo Carbonara.
Entrambi i concerti si svolgeranno nel suggestivo contesto della Sala delle Storie Profane, situata presso il Palazzo Guido Ascanio Sforza a Proceno.
Programma
Sabato, ore 18
Omaggio a Maurice Ravel nel 150° anniversario dalla nascita
Ingresso con aperitivo presso il Ristoro di Porsenna.
Biglietti: intero 10€, ridotto 15€ sabato e domenica, ridotto a 6€ per soci della Cooperativa Comunità Proceno e residenti.
Domenica, ore 17
Il lago e il demonio
Biglietti: intero 10€, ridotto 15€ sabato e domenica, ridotto a 6€ per soci della Cooperativa Comunità Proceno e residenti.
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.