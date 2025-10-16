18.4 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Musica

Proceno Musica Festival: omaggio a Ravel e concerti classici

Da stranotizie
Proceno Musica Festival: omaggio a Ravel e concerti classici

La prima edizione del Proceno Musica Festival si concentra sulla musica classica, con due concerti in programma. I primi appuntamenti si terranno sabato e domenica, rispettivamente alle 18 e alle 17.

Sabato, il pianista Stefano Micheletti si esibirà, offrendo un tributo a Maurice Ravel nel 150° anniversario della sua nascita. Domenica, il primo violino dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Carlo Parazzoli, sarà in duo con il pianista Michelangelo Carbonara.

Entrambi i concerti si svolgeranno nel suggestivo contesto della Sala delle Storie Profane, situata presso il Palazzo Guido Ascanio Sforza a Proceno.

Programma
Sabato, ore 18
Omaggio a Maurice Ravel nel 150° anniversario dalla nascita
Ingresso con aperitivo presso il Ristoro di Porsenna.
Biglietti: intero 10€, ridotto 15€ sabato e domenica, ridotto a 6€ per soci della Cooperativa Comunità Proceno e residenti.

Domenica, ore 17
Il lago e il demonio
Biglietti: intero 10€, ridotto 15€ sabato e domenica, ridotto a 6€ per soci della Cooperativa Comunità Proceno e residenti.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali e Arte a Torino: un weekend per famiglie
Articolo successivo
Tesla in contenzioso: il destino del compenso di Musk in Delaware
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.