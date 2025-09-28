Problemi iPhone 17: intelligenza artificiale inaccessibile in Italia

Apple ha introdotto l’Apple Intelligence sui nuovi iPhone 17, ma molti utenti scoprono che le funzionalità di intelligenza artificiale sono inaccessibili, generando frustrazione tra coloro che avevano creduto nelle promesse dell’azienda.

Questo problema, sebbene limitato ai paesi in cui è disponibile Apple Intelligence, evidenzia preoccupazioni sulla qualità del controllo software negli aggiornamenti recenti. Gli utenti risultano intrappolati in un loop in cui il sistema richiede il download dell’Apple Intelligence, già presente nel dispositivo. Il processo di download si avvia ma non si completa, lasciando i possessori dei nuovi modelli in uno stato di attesa. Questo malfunzionamento interessa tutti i modelli della nuova gamma, dall’iPhone 17 standard al Pro Max e all’iPhone Air.

Apple ha confermato la presenza di problemi e consiglia agli utenti di aspettare un aggiornamento correttivo. Tuttavia, ciò indica che l’azienda sta affrontando difficoltà nel fornire le funzioni di intelligenza artificiale annunciate.

In aggiunta, i problemi con Apple Intelligence sono solo una parte delle difficoltà che colpiscono la nuova generazione di iPhone. Molti utenti segnalano gravi difficoltà di connettività cellulare, considerato un problema ancor più serio dell’assenza delle funzionalità AI.

Un’ulteriore preoccupazione riguarda la vulnerabilità fisica dei modelli Pro, che hanno optato per un telaio in alluminio, sostituendo il titanio più resistente. Questa scelta rende i dispositivi più soggetti a danni. L’insieme di fragilità fisica, instabilità software e difetti di connettività solleva interrogativi sulla strategia di controllo qualità di Apple, che un tempo era il riferimento nel settore per affidabilità e precisione.