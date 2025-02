Problemi di Trasporto il 5 Febbraio: Treni Trenord Cancellati e Ritardi a Milano e Lombardia, Rischio per i Voli

Lo sciopero indetto dal sindacato Orsa oggi, mercoledì 5 febbraio, sta causando notevoli disagi ai viaggiatori di Trenord in Lombardia, con ritardi sui treni che raggiungono fino a 80 minuti e centinaia di corse cancellate. La protesta è iniziata alle 3:00 e durerà fino alle 2:00 del 6 febbraio, mirata principalmente contro Trenord. I sindacati lamentano la mancata attenzione della società per risolvere criticità vecchie e irrisolte in vari settori, toccando questioni di lavoro e riconoscimenti economici.

A Milano Garibaldi risultano annullati 32 treni, mentre alla Centrale si segnalano circa 15 soppressioni. La situazione si complica ulteriormente nelle province, dove a partire dalle 8:30 si registrano cancellazioni quasi totali a Varese, Lecco, Como, Treviglio e Bergamo. Sono previsti autobus sostitutivi per il collegamento tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa, mentre per il pomeriggio sono garantiti solo i treni in partenza dopo le 18.

In aggiunta allo sciopero ferroviario, ci sono anche mobilitazioni nei settori aeroportuali, con uno sciopero nazionale di 24 ore e una protesta di 4 ore al personale di SEA Prime a Milano Linate. I dipendenti di diverse aziende, tra cui Airport Handling e Swissport, si uniranno alla protesta, causando ritardi e cancellazioni in vari aeroporti italiani, tra cui Milano Linate, Malpensa, Torino, Verona, Bologna e Roma. Gli utenti sono invitati a consultare il sito di Trenord per aggiornamenti sui treni garantiti.