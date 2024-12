Problemi di surriscaldamento nell’utilizzo di Apple Intelligence

Negli ultimi giorni, diversi utenti di iPhone hanno riportato casi di surriscaldamento, presumibilmente legati all’uso dell’applicazione Image Playground, introdotta con iOS 18.2. Questa app genera immagini direttamente sul dispositivo, richiedendo un elevato carico di lavoro dalla CPU e GPU, e senza un adeguato sistema di raffreddamento, potrebbe causare un accumulo di calore e problemi di prestazioni, oltre a una riduzione della durata della batteria. Il problema non riguarda solo Image Playground; anche app come Photos e FaceTime sono state identificate come potenziali fattori di surriscaldamento, suggerendo che il problema sia più ampio e non limitato a una sola funzione.

Utenti su un sub-reddit dedicato hanno condiviso esperienze simili, con un utente che ha evidenziato come l’iPhone 16 Pro generi calore eccessivo. Questo tema è emerso frequentemente, con molti utenti che confermano il surriscaldamento anche sull’iPhone 15. Alcuni hanno persino ironizzato sul rischio di “bruciare le impronte digitali” a causa delle temperature elevate. Inoltre, diversi partecipanti hanno notato una probabile mancanza di ottimizzazione da parte di Apple, poiché problemi simili erano già stati segnalati durante le versioni beta dell’aggiornamento software.

Per affrontare il problema del surriscaldamento, gli utenti possono adottare diverse soluzioni. Prima di tutto, è consigliabile limitare l’uso intensivo di app come Image Playground, Photos e FaceTime in ambienti caldi o durante lunghe sessioni d’uso. È utile monitorare il tempo di utilizzo di queste app per evitare eccessivo carico su CPU e GPU. Inoltre, mantenere il dispositivo aggiornato con le ultime versioni software è cruciale, poiché gli aggiornamenti potrebbero risolvere eventuali bug legati al surriscaldamento.

Disattivare funzioni non essenziali come i servizi di localizzazione e le attività in background può ridurre il carico globale del sistema. È consigliabile anche posizionare l’iPhone in luoghi freschi e ben ventilati, evitando di coprirlo mentre è in uso. Se i problemi persistono, contattare il supporto tecnico di Apple può fornire ulteriori informazioni e suggerimenti per la risoluzione del problema.