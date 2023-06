problemi di salute per il cantante

Piero Pelù è costretto a rinviare il tour estivo per problemi di salute: il cantante soffre per uno shock acustico.

Brutte notizie per tutti i fan di Piero Pelù: il rocker fiorentino è stato costretto a rinviare il suo nuovo tour estivo per problemi di salute! La notizia è stata data dallo stesso ex Litfiba attraverso un post su Instagram. Proprio alla vigilia dell’inizio dei suoi attesissimi concerti estivi, la voce di Gigante ha dovuto issare bandiera bianca.

Non si tratta di un addio, tiene a precisare, ma solo di un arrivederci. Quest’anno non potrà essere in giro per esibirsi, ma conta di poter recuperare tutte le date perdute tra un anno, con la speranza che il suo problema possa nel frattempo risolversi.

Piero Pelù sta male: l’annuncio del cantante

Tutta colpa di uno shock acustico. Durante una session di registrazioni l’artista fiorentino sarebbe rimasto vittima di uno shock talmente importante da causargli un ritorno dell’acufene, peggiorato poi nel corso dei giorni fino a costringerlo a prendersi un periodo di riposo.

Piero Pelù

Niente Estremo Tour, almeno per il 2023. Il rocker fiorentino dovrà prendersi un’estate di pausa per non mettere a rischio la sua carriera: “Ho subito uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni, rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato“.

Le nuove date di Piero Pelù

Questo non è però un addio. Piero non si arrende e, a 61 anni compiuti, non ha nessuna intenzione di mettere la parola fine alla sua carriera in sede live. Nonostante stia vivendo giorni delicati, visto che non ha mai rinunciato in vita sua a un concerto, anche con le costole rotte dopo i suoi stage diving, ha deciso stavolta di dare ascolto ai medici per staccare la spina, in vista di un autunno in cui tornerà con un nuovo album e tanti nuovi problemi.

E per dimostrare la sua buona fede, l’artista ha già iniziato a riprogrammare gli appuntamenti saltati. Queste le nuove date:

– 26 luglio 2024 a Castiglione del Lago (Perugia)

– 27 luglio a Porto Recanati (Macerata)

– 16 agosto a Noto (Siracusa)

– 17 agosto a Bagheria (Palermo)

– 20 agosto a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 22 agosto a San Pancrazio Salentino (Brindisi)

– 24 agosto a Veroli (Frosinone)

– 6 settembre a Cernobbio (Como)

Il resto delle date, assicurano gli organizzatori, verranno annunciate entro il 30 settembre. Di seguito il post pubblicato da Pelù su Instagram: