Problemi di salute di Fedez, parla il rapper: “Finito in ospedale, forti dolori”

Ieri ha iniziato a circolare la notizia secondo la quale Fedez sarebbe stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Dagospia e Pomeriggio 5 hanno smentito quanto pubblicato dalle maggiori testate, ma hanno ammesso che il rapper è stato poco bene, anche per questioni legate al forte stress. Pensare che proprio la scorsa settimana Federico in una diretta con GrenBaud ha parlato dei suoi problemi di salute. Il cantante ha svelato di essere stato in ospedale durante il suo breve soggiorno a Zurigo a inizio giugno.

“Se ho dei problemi di salute? Sì. Non posso fare alcune cose. Prendo sempre un medicinale per evitare che mi vengano i buchi nella pancia, poi mi capita spesso che mi svegli con dei crampi fortissimi. Tra l’altro, qualche giorno fa ero a Zurigo e sono finito in ospedale, perché durante la notte sono stato male, era come se mi stessero pugnalando alla pancia. Questo perché a me hanno tolto vari organi, poi li hanno ricuciti, poi io l’estate scorsa ho avuto un altro problema.

Come se non bastasse mi è venuto il fuoco di Sant’Antonio che è una roba terribile e fa un male allucinante. Mi è venuto molto pesante, ho preso tanti antidolorifici e da lì mi sono venute delle emorragie e ho perso metà del sangue che avevo in corpo. Quindi adesso devo prendere dei gastroprotettori a vita, enzimi del pancreas, perché non assimilo nulla di quello che mangio, dovrei anche mangiare di più. Non posso bere superalcolici, non posso fare molte cose. Se posso ubriacarmi? Posso bere vino, ma evitare ad esempio i gin tonic. Se proprio voglio bere, bevo del vino. Non posso mangiare piccante, poi ogni tanto uno lo fa, ma devo stare sotto controllo.

Oggi ad esempio ho fatto la gastroscopia. Sono andato in ospedale e l’ho fatta, così come ho fatto la tac e altri controlli. Ma in generale devo controllarmi spesso. Ci sono varie robe, sono cose a cui uno deve fare l’abitudine”.