Problemi di divise in Udinese-Milan: il curioso ritardo

Un inaspettato inconveniente legato alle divise ha ritardato l’inizio di Udinese-Milan, terzo anticipo di sabato nella quarta giornata di Serie A, presso il Bluenergy Stadium di Udine. Prima del fischio d’inizio, l’arbitro Daniele Doveri ha notato un problema: i calzettoni di entrambe le squadre presentavano la parte bassa di colore bianco, creando il rischio di confusione tra i calciatori. Questo rappresentava una difficoltà particolare per i guardalinee, che si basano sul colore dei calzini per segnalare i fuorigioco.

Per risolvere la situazione, i giocatori del Milan, che indossavano la terza maglia gialla per l’incontro, hanno dovuto applicare del nastro giallo vicino alle caviglie per coprire la parte bianca dei calzettoni. Dopo aver sistemato l’inconveniente, la partita ha potuto iniziare regolarmente, sebbene con qualche minuto di ritardo.

