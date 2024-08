Problemi di boot loop per alcune configurazioni

Se fino a poco tempo fa si faceva riferimento allo sbrigarsi ad aggiornare Windows 11, adesso la discussione degli appassionati del mondo della tecnologia si sta soffermando sul contrario. Ci sono, infatti, problemi con un aggiornamento di recente uscita.

Come riportato anche da Gizchina e The Verge nella giornata del 21 agosto 2024, il più recente update di sicurezza di Windows 11 sta comportando problemi a chi dispone di una configurazione dual boot con Windows e Linux. Infatti, un buon numero di utenti ha segnalato l’impossibilità di accedere alla propria distro Linux in seguito all’update.

L’aggiornamento di sicurezza in questione è stato lanciato da poco ed è pensato per sistemare una vulnerabilità relativa al Secure Boot, ma questo sembra interferire con il bootloader GRUB sui PC in dual boot. Ecco, allora, che in alcuni contesti si sta riscontrando una situazione di boot loop, considerando che il GRUB è un elemento che incide in modo importante sulla fase di avvio.

Sembra che la situazione si estenda a una certa parte di tutte le distro Linux, da Ubuntu a Linux Mint, passando per Debian e Puppy Linux, per fare degli esempi pratici. Per il momento non ci sono soluzioni ufficiali alla questione, ma esistono dei workaround temporanei. Ad esempio, alcuni utenti sostengono che disattivare il Secure Boot dal BIOS consenta di accedere nuovamente a Ubuntu, ma quel che è certo è che la situazione non è propriamente rosea.

