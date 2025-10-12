15.2 C
Problemi di Allagamenti e Strade a Caselle: La Voce dei Cittadini

Da StraNotizie
Durante l’ultimo Consiglio Comunale, si sono svolti due interventi da parte dei cittadini. Il primo a prendere la parola è stato Vincenzo Meola, rappresentante del Comitato Inquilini delle Case CIT. Ha fornito un aggiornamento sui problemi persistenti derivanti dai lavori del Superbonus. Il più urgente è il ripetersi degli allagamenti durante i temporali, come accaduto recentemente, quando l’acqua ha invaso gli ingressi di uno degli edifici in via Libero Grassi anche in seguito a una pioggia di intensità moderata. Meola ha espresso incertezze riguardo alla risposta del sindaco Marsaglia a un’interrogazione presentata dal consigliere Endrio Milano, chiedendo un sopralluogo congiunto per trovare soluzioni.

Il secondo intervento è stato di Claudia Fantoni, residente in via Gozzano, che ha segnalato le problematiche della sua strada. Questa presenta una bealera, tombini instabili e un fondo stradale in cattive condizioni, con buche ed erbacce. La manutenzione è complicata dalla questione della proprietà della via, che è privata ma con alcune sezioni pubbliche a causa di concessioni edilizie passate. Situazioni simili sono comuni a Caselle. Il sindaco Marsaglia ha fatto presente che, secondo una delibera risalente agli anni 90, sarebbe possibile avviare la procedura per l’acquisizione della strada al patrimonio comunale, ma è necessario il consenso di tutti i proprietari. Ha concluso offrendo la sua disponibilità a incontrare i residenti per discutere ulteriormente delle problematiche.

