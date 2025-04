Problemi comuni nella rete dell’operatore in Italia

La rete Fastweb è attualmente in down, con centinaia di utenti in tutta Italia che segnalano malfunzionamenti. Questo problema è emerso nella tarda mattinata del 10 aprile 2025, con un picco di oltre 370 segnalazioni registrate su Downdetector alle 11:45. Le difficoltà principali si sono verificate nelle grandi aree urbane del Nord, come Milano e Torino, e in altre città del Centro e del Sud, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Messina. Gli utenti stanno riscontrando problemi soprattutto nell’accesso a Internet da rete fissa, ma ci sono anche segnalazioni di blackout totali e difficoltà nei servizi di email e telefonia mobile.

Le possibili cause del guasto possono includere aggiornamenti software mal gestiti, guasti alle infrastrutture di rete o problemi nei nodi di interscambio, dove le reti di diversi operatori si connettono. Un guasto in uno di questi nodi può causare disservizi a catena. Al momento, non sono disponibili informazioni chiare sulle cause specifiche del malfunzionamento.

Fastweb non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale riguardo ai disservizi. Tuttavia, il monitoraggio in tempo reale e l’analisi delle segnalazioni indicano che si tratta di un guasto esteso. Per chi desidera rimanere aggiornato sulla situazione, strumenti come Downdetector e i canali social ufficiali di Fastweb sono fonti utili per monitorare l’evoluzione del problema.