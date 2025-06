Problemi ChatGPT: Malfunzionamenti segnalati in Italia

Oggi, 10 giugno 2025, a partire dalle 08:30, molti utenti di ChatGPT, la popolare piattaforma di OpenAI, stanno riscontrando malfunzionamenti. Le segnalazioni di problemi, accumulate su Downdetector, hanno raggiunto un picco poco prima delle 11:00, specialmente in Italia, dove città come Milano, Roma e Napoli hanno riportato un numero significativo di disservizi.

Gli utenti segnalano che il chatbot è spesso completamente bloccato o impiega lunghi tempi di attesa. In alcuni casi, appare un messaggio d’errore che indica: “Qualcosa è andato storto mentre stavamo generando la risposta”. Al momento, OpenAI ha confermato l’esistenza di problemi e ha avvertito che alcuni utenti stanno affrontando errori e ritardi elevati nel servizio, sottolineando che stanno indagando sulla situazione.

Le cause di questi disservizi non sono ancora chiare. Potrebbero essere legate a problemi sui server che ospitano la piattaforma o a possibili errori nei sistemi DNS, che gestiscono la traduzione degli indirizzi web in numeri IP. Qualunque sia la causa, gli utenti sono avvisati che riavviare i dispositivi o cambiare rete non risolverà il problema, essendo collegato a infrastrutture centralizzate.

In attesa di una risoluzione, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali di OpenAI e piattaforme come Downdetector per avere informazioni tempestive sullo stato del servizio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it