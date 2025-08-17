22.7 C
Problemi alla centrale nucleare di Gravelines in Francia

La centrale nucleare di Gravelines, situata nei pressi di Dunkerque in Francia, è la più grande dell’Europa occidentale. Recentemente, l’impianto ha affrontato alcuni problemi a causa di una proliferazione imprevista di meduse nelle sue acque interne.

I gestori della centrale hanno comunicato che le meduse sono riuscite a entrare nelle pompe di raffreddamento di quattro reattori attraverso le tubature, costringendo gli ingegneri a disattivarli tra domenica e lunedì. Sebbene l’incidente non abbia causato danni, ha comunque comportato una riduzione della produzione energetica della centrale.

In passato, problemi simili erano già stati riscontrati in questa centrale, specialmente durante un’ondata di caldo estivo che aveva portato a un incremento della presenza di meduse negli anni Novanta. Anche in altre parti del mondo, come Giappone, Stati Uniti e Svezia, sono stati segnalati casi analoghi, sebbene le varietà di meduse coinvolte variassero a seconda della località.

Le meduse rappresentano una problematica per molte coste del mondo, in quanto possono risultare urticanti e dunque pericolose per i bagnanti.

